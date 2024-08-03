Вратарь Волков: «Задача «Акрона» — минимум быть в восьмёрке»

Вратарь «Акрона» Сергей Волков оценил перспективы своей команды в нынешнем сезоне.

Напомним, команда из Тольятти, которая является новичком РПЛ, в двух стартовых турах чемпионата России обыграла «Факел» (2:0) и уступила «Локомотиву» (2:3).

«Мы выходим побеждать в каждом туре. Реально ли избежать стыковых матчей? Будем в тройке бороться с «Зенитом» и ЦСКА, с «Динамо», с «Краснодаром». У нас задача — как минимум быть в восьмёрке», — цитирует Волкова «Матч ТВ».

Свой следующий матч «Акрон» проведёт сегодня, 3 августа, против «Динамо». Начало этой встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.