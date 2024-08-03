«Спартак» близок к трансферу бразильца – обследование пройдено

Состав «Спартака» в скором времени пополнит вингер Маркиньос. 24-летний бразилец приблизился к подписанию контракта с московским клубом после успешно пройденного медицинского обследования. Об этом на своих страницах рассказывает Metaratings.

Информация о приезде Маркиньоса Москву появилась днём ранее. В «Спартак» 24-летний футболист перейдёт из венгерского «Ференцвароша». Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Маркиньоса в 4 миллиона евро.

Ближайший матч чемпионата России «Спартак» проведёт в понедельник, 5 августа, - против «Крыльев Советов».