Тюкавин – в основе «Динамо» на матч с «Акроном»

Программу третьего тура Российской премьер-лиги в субботу будет открывать матч между «Акроном» и «Динамо». Наставник московской команды Марцел Личка принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Лунёв, Скопинцев, Лепский, Даса, Майсторович, Фомин, Чавес, Бителло, Тюкавин, Гладышев, Нгамалё.

Стартовый свисток в матче между «Акроном» и «Динамо» прозвучит в 15:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

После двух туров «Динамо» имеет шесть очков в своём активе.