Ориньо оценил русскую баню

Защитник Ориньо, выступающий за «Химки», дал новый комментарий по поводу русской бани. По словам бразильца, он иногда ходит в баню с полузащитником Денисом Глушаковым.

«У нас с Денисом Глушаковым в этом есть общий интерес. Иногда хожу с ним в баню. Конечно, он более опытный в этом деле, поэтому может дольше просидеть там. Для меня баня это отличный способ восстановления», - цитирует Ориньо «Спорт-Экспресс».

После двух сыгранных туров нового сезона Премьер-лиги «Химки» имеют один зачётный балл в своём активе. Команда сыграла вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1) и проиграла «Спартаку» (1:3).

В субботу «Химки» проведут гостевой матч против «Рубина», не пропустите текстовую трансляцию.