Вахания: «Возможно, сейчас настало время давать больше игрового времени молодым»

Защитник «Ростова» Илья Вахания высказался о развитии молодых игроков в своей команде.

По мнению 23-летнего футболиста, в нынешнее время есть смысл больше доверять молодёжи.

«Я считаю, что в «Ростове» хорошо развиваются молодые российские футболисты, потому что есть доверие. Возможно, сейчас настало время, чтобы давать больше игрового времени молодым российским футболистам», — цитирует Ваханию «Чемпионат».

За «Ростов» Вахания выступает с лета 2023 года. В составе южан молодой футболист, являющийся воспитанником «Зенита», успел провести 36 матчей, забить два гола и отдать две результативные передачи.