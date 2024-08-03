Бубнов рассказал, как завершится матч «Рубин» - «Химки»

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча казанского «Рубина» и подмосковных «Химок» в третьем туре Премьер-лиги.

«3:1. «Химкам» на старте сезона не хватает сыгранности. Команда опытная, но игроки провели слишком мало времени вместе. «Рубин» должен обыгрывать подмосковный коллектив на домашнем поле», - передает слова эксперта Sportbox.

Матч «Рубин» - «Химки» состоится на стадионе в Казани сегодня, 3 августа. Начало поединка запланировано в 20:00 по московскому времени.