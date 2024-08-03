Агент: «Кайо счастлив в «Краснодаре»

Нето Хеновес, агент защитника «Краснодара» Кайо, высказался о состоянии своего клиента, который недавно заключил новое соглашение со своим нынешним клубом.

«Кайо абсолютно счастлив в «Краснодаре», он рад, что подписал новый контракт. В команде ценят его», — приводит слова Хеновеса «РБ Спорт».

Кайо защищает цвета «Краснодара» с лета 2019 года. Действующий контракт бразильского футболиста с «быками» рассчитан до середины 2027 года.

В нынешнем сезоне защитник провёл в составе «Краснодара» четыре игры, не сумев отметиться в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает Кайо в 1,8 миллиона евро.