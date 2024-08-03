«Зенит» запланировал новый трансфер - это участник Евро-2024

Словенский защитник «Сочи» Ваня Дркушич может перейти в петербургский «Зенит». Согласно сведениям Nogo Mania, «сине-бело-голубые» собираются выкупить игрока и отдать его в аренду сербской «Црвене Звезде».

Стороны ведут переговоры, сделка близка к завершению. Отмечается, что сочинцы запрашивают за защитника солидную сумму, из-за чего от трансфера отказались несколько покупателей.

По итогам прошлого сезона Дркушич вместе с «Сочи» вылетел из Премьер-лиги в первый дивизион. Защитник принял участие в 24 встречах, отметившись двумя забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3,5 миллиона евро.