Появилась информация о состоянии спартаковца Бабича

Защитник «Спартака» Срджан Бабич был заменён уже в перерыве недавнего кубкового матча против «Динамо». Серба пришлось менять из-за проявившихся проблем со здоровьем. Впрочем, повреждение оказалось несерьёзным.

Согласно информации Sport24, Бабич сможет сыграть за «Спартак» в понедельничном матче Российской премьер-лиги против «Крыльев Советов». Это хорошая новость для фанатов «красно-белых».

Напомним, что после двух туров чемпионата России «Спартак» имеет в своём активе три зачётных балла. Команда Деяна Станковича проиграла «Оренбургу» (0:2) и обыграла «Химки» (3:1).