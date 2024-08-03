Генич высказался о матче «Акрона» и «Динамо»

«Акрон» встретится с московским «Динамо» в матче третьего тура Российской премьер-лиги. Об этом поединке высказался известный футбольный комментатор Константин Генич.

«Класс «Динамо» должен сказаться. Динамовцы неплохо действуют в атаке, да, подвела реализация в игре со «Спартаком», но все можно будет компенсировать в матче против «Акрона». «Динамо» просто сильнее», - передает слова Генича «РБ Спорт».

Поединок между командами состоится на стадионе в Самаре сегодня, 3 августа. Начало матча «Акрон» - «Динамо» запланировано в 15:00 по московскому времени.