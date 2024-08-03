Прогноз на матч «Акрон» - «Динамо» от Титова

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Егор Титов поделился мнением о предстоящем матче между «Акроном» и «Динамо» в третьем туре Премьер-лиги.

«Думаю, «Акрон» этому «Динамо» забьет. У него есть игра в атаке. Но и команда Лички, конечно, без гола не уйдет. Так что ставлю на «обе забьют», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Матч «Акрона» и «Динамо» состоится сегодня, 3 августа, стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени. Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией встречи можно будет на Liveresult.ru.