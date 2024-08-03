Агент Сафонов: «Ещё пара таких игр, и «Краснодар» будет смотреть тренера посерьёзнее»

Известный футбольный агент Алексей Сафонов высказался об игре «Краснодара» в нынешнем сезоне.

Напомним, в двух стартовых турах текущего розыгрыша чемпионата России «быки» дважды сыграли вничью с «Ахматом» и махачкалинским «Динамо».

«Краснодар» без Кордобы – это другая команда. Такое впечатление, что ещё пара таких игр, и будут смотреть уже посерьёзнее тренера. Непонятно будущее Сперцяна: уедет или нет», — цитирует Сафонова Metaratings.

Свой ближайший матч «Краснодар» проведёт завтра, 4 августа, против воронежского «Факела». Начало этой игры запланировано на 17:30 по московскому времени.