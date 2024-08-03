Кечинов рассказал, чего ждёт от следующего матча «Спартака»

В матче третьего тура чемпионата России «Спартак» на своем поле примет самарские «Крылья Советов». Своим мнением по этому матчу поделился экс-игрок «красно-белых» Валерий Кечинов.

«Нам стоит ждать великолепной и, надеюсь, результативной игры и победы «Спартака». «Спартак» провел два хороших матча, в которых они уверенно выиграли и показали нормальный футбол», - передает слова Кечинова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что поединок «Спартака» и «Крыльев Советов» состоится на стадионе «Лукойл Арена» в понедельник, 5 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.