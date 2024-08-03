Дуарте может быть включён в заявку «Спартака» на матч против «Крыльев Советов»

Защитник «Спартака» Алексис Дуарте восстановился после травмы и сможет помочь своей команде в матче третьего тура РПЛ против «Крыльев Советов».

Как сообщает Metaratings, парагвайский футболист заканчивает реабилитационные мероприятия и может быть включён в заявку «красно-белых» на предстоящую встречу.

В прошлом сезоне Дуарте провёл в составе «Спартака» 33 матча, не отметившись в них результативными действиями.

Матч между «красно-белыми» и «Крыльями Советов» состоится в ближайший понедельник, 5 августа, в Москве. Начало этой игры запланировано на 20:00 по московскому времени.