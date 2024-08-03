Ещенко: «Спартак» способен справиться с «Крыльями»

Бывший защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко в разговоре с журналистами высказался о предстоящем матче «красно-белых» с «Крыльями Советов» в третьем туре Премьер-лиги.

«Спартак» способен справиться с «Крыльями». Две команды в разных состояниях подходят после трех матчей. «Крылья Советов» сыграли с «Зенитом», «Ростовом» и «Динамо», а теперь их еще и ждет «Спартак», - передает слова Ещенко «Спорт-Экспресс».

Напомним, что матч «Спартака» и «Крыльев Советов» состоится на стадионе «Лукойл Арена» в понедельник, 5 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.