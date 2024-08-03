Ленини: «Я мог покинуть «Краснодар», но сейчас это уже неважно»

Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини признался, что текущим летом мог покинуть свой нынешний клуб, однако сейчас он полностью сконцентрирован на выступлениях в составе «быков».

«Это нормально, когда тобой интересуются другие клубы. Да, я мог покинуть «Краснодар», но сейчас это уже неважно. Сейчас я здесь, я счастлив. Буду бороться за своё место в составе», — приводит слова Ленини «РБ Спорт».

Ленини выступает за «Краснодар» с сентября 2022 года. Контракт полузащитника с южанами рассчитан до середины 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Кабо-Верде в 1 миллион евро.