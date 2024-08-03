Бубнов назвал точный счёт матча «Зенит» - «Ростов»

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака» Александр Бубнов высказался о матче между петербургским «Зенитом» и «Ростовом» в рамках третьего тура Российской премьер-лиги.

«2:0. «Зенит» на своём поле фаворит с любой командой чемпионата. Не стоит ожидать от коллектива Семака большого преимущества по счёту. Питерцев ждёт тяжёлая игра, но они должны победить», - высказался Бубнов в беседе со Sportbox.

Матч «Зенита» против «Ростова» состоится на стадионе в Санкт-Петербург сегодня, 3 августа. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.