Бубнов сделал прогноз на матч «Акрон» - «Динамо»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мыслями относительно предстоящего поединка между тольяттинским «Акроном» и столичным «Динамо» в третьем туре чемпионата России.
«1:2. Команды играют в схожий футбол с акцентом на атаку, поэтому забить могут и та, и другая. Но у москвичей сильнее нападающие, поэтому они должны увезти домой три очка», - передает слова эксперта Sportbox.
Матч между «Акроном» и «Динамо» состоится сегодня, 3 августа. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию проведет Liveresult.ru.
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