Агент Келлвена: «Переход в «Ботафого»? Это слухи»

Карлос Майнберг Нето, агент защитника ЦСКА Келлвена, прокомментировал информацию об интересе «Ботафого» к своему клиенту.

«Это слухи, Келлвен – игрок ЦСКА, и думает о следующем матче клуба», — цитирует агента Metaratings.

Напомним, Келлвен перешёл в ЦСКА в сентябре прошлого года из «Атлетико Паранаэнсе» за 4,5 миллиона евро. Сейчас трансферная стоимость 23-летнего бразильца составляет 6 миллионов евро.

В общей сложности в составе «армейцев» Келлвен успел провести 33 матча, в которых забил один гол и отдал девять результативных передач. В ближайшем третьем туре РПЛ сезона-2024/2025 ЦСКА встретится с «Оренбургом». Эта игра состоится завтра, 4 августа.