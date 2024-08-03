Булыкин: «Без полной самоотдачи «Локомотиву» будет тяжело обыграть «Ахмат»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча третьего тура РПЛ, в котором «железнодорожники» сыграют с «Ахматом».

По мнению эксперта, для того, чтобы обыграть команду из Грозного, игрокам «Локомотива» потребуется проявить должный уровень самоотдачи.

«В этой встрече фаворит – «Локомотив», но без должной мотивации и полной самоотдачи будет тяжело обыграть «Ахмат» на их поле», — цитирует Булыкина Metaratings.

Матч между «Локомотивом» и «Ахматом» состоится завтра, 4 августа. Стартовый свисток в этой встрече прозвучит в 20:30 по московскому времени.