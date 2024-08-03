Андронов сделал прогноз на матч «Зенит» - «Ростов»

Известный комментатор Алексей Андронов дал комментарий по поединку третьего тура Российской премьер-лиги между петербургским «Зенитом» и «Ростовом».
«Зенит» забьет, и, скорее всего, не один раз. И исходя из этого, моя ставка - «Зенит» не проиграет и тотал больше 2,5». Как самый худший вариант, наверное, для петербуржцев я могу допустить ничью 2:2», - приводятся слова Андронова на страницах «РБ Спорта».
Поединок «Зенита» против «Ростова» состоится сегодня, 3 августа, на стадионе «Газпром Арена». Начало матча запланировано в 17:30 по московскому времени.
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