Андронов сделал прогноз на матч «Зенит» - «Ростов»

«Зенит» забьет, и, скорее всего, не один раз. И исходя из этого, моя ставка - «Зенит» не проиграет и тотал больше 2,5». Как самый худший вариант, наверное, для петербуржцев я могу допустить ничью 2:2», - приводятся слова Андронова на страницах «РБ Спорта».