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Андронов сделал прогноз на матч «Зенит» - «Ростов»

03 Августа 2024 • 11:30 Комментировать

Известный комментатор Алексей Андронов дал комментарий по поединку третьего тура Российской премьер-лиги между петербургским «Зенитом» и «Ростовом».

«Зенит» забьет, и, скорее всего, не один раз. И исходя из этого, моя ставка - «Зенит» не проиграет и тотал больше 2,5». Как самый худший вариант, наверное, для петербуржцев я могу допустить ничью 2:2», - приводятся слова Андронова на страницах «РБ Спорта».

Поединок «Зенита» против «Ростова» состоится сегодня, 3 августа, на стадионе «Газпром Арена». Начало матча запланировано в 17:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
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