Титов назвал точный счёт матча «Зенит» - «Ростов»

В рамках третьего тура чемпионата России петербургский «Зенит» на домашнем стадионе сыграет против «Ростова». Об этом поединке поделился мнением бывший полузащитник московского «Спартака» Егор Титов.

«Не верю, что у «Ростова» в гостях получится «Зенит» с его подбором игроков, сумасшедшей скамейкой остановить. Беру победу хозяев с форой (-1,5). 3:1 - самый вероятный счет, на мой взгляд», - передает слова Титова «РБ Спорт».

Матч «Зенита» и «Ростова» состоится в субботу, 3 августа, на стадионе в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.