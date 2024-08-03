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Гаврилов: «В «Спартаке» задача только одна: бороться за чемпионское звание»

03 Августа 2024 • 11:20 Комментировать
Спартак Москва
...
Крылья Советов
1 1.47 X 4.60 2 6.50
05.08 20:00

Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов поделился мнением об игре «красно-белых» на старте нынешнего розыгрыша чемпионата России.

Напомним, в первых двух турах «Спартак» проиграл «Оренбургу» (0:2) и одержал победу над «Химками» (3:1). Кроме того, «красно-белые» уверенно обыграли «Динамо» в Кубке России (3:0).

«Спартак» выиграл последние два матча. Проиграли «Оренбургу», возможно, из-за давления, с «Динамо» команда сыграла более собрано. В «Спартаке» задача только одна: бороться за чемпионское звание», — приводит слова Гаврилова Metaratings.

Свой ближайший матч «Спартак» проведёт 5 августа против «Крыльев Советов». Начало этой встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Юрий Гаврилов

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