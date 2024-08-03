Генич сделал прогноз на матч «Зенит» - «Ростов»

Футбольный комментатор Константин Генич высказался относительно поединка между петербургским «Зенитом» и «Ростовом» в рамках третьего тура чемпионата России.

«Мы вправе ждать результативный футбол, насыщенный событиями, не только забитыми мячами, но и опасными моментами. Мой прогноз - «Зенит» не проиграет и будет забито больше 2,5 мяча», - передает слова Генича «РБ Спорт».

Матч «Зенита» против «Ростова» состоится сегодня, 3 августа, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция поединка будет доступна на Liveresult.ru.