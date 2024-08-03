Бушманов: «ЦСКА мощнее «Оренбурга» и должен выиграть»

Бывший футболист ЦСКА Евгений Бушманов поделился ожиданиями от матча третьего тура РПЛ, в котором «армейцы» примут на своём поле «Оренбург».

По мнению эксперта, «Оренбург» способен доставить «красно-синим» проблемы, однако фаворит должен обыграть более скромного оппонента.

«Оренбург» — достаточно быстрая команда и на контратаках может беспокоить «армейцев», создав им сложности в игре. В целом ЦСКА мощнее, и, играя дома, должен набирать очки и выигрывать эту встречу», — цитирует Бушманова Metaratings.

Матч между «Оренбургом» и ЦСКА состоится завтра, 4 августа, в Москве. Начало этой встречи запланировано на 15:30 по московскому времени.