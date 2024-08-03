Веденеев: «Ростов» может забрать очки у любого лидера»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Сергей Веденеев высказал мнение о предстоящем поединке между «сине-бело-голубыми» и «Ростовом» в рамках третьего тура чемпионата России.

«Ростов» традиционно входит в обойму команд, которые могут забрать очки у любого лидера. И в Петербурге с «Зенитом» это тоже вполне может случиться», - приводятся слова эксперта на страницах «РБ Спорта».

Поединок между «Зенитом» и «Ростовом» состоится сегодня, 3 августа, на стадионе в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. Хозяева занимают первое место в таблице, а гости – четвертое.