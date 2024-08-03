«Динамо» сделало заявление по Лещуку

Голкипер столичного «Динамо» Игорь Лещук не сыграет в предстоящем поединке против тольяттинского «Акрона» в рамках третьего тура чемпионата России.

«У Игоря Лещука повреждение четырёхглавой мышцы левого бедра, он пропустит матч с «Акроном». Планируется, что Игорь вернётся в общую группу на следующей неделе», - передает слова пресс-службы «бело-голубых» телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что поединок «Акрона» против «Динамо» состоится на стадионе в Тольятти сегодня, 3 августа. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени. Перед этой встречей хозяева занимают девятое место в таблице, а гости – второе.