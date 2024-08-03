Георгий Зотов: «Приложим все усилия, чтобы обыграть ЦСКА»

Георгий Зотов, этим летом вернувшийся в «Оренбург», дал свой комментарий перед матчем с ЦСКА в РПЛ.

Встреча третьего тура чемпионата пройдёт 4 августа, старт игры запланирован на 15:30 по столичному времени.

-У нас игра с ЦСКА, но мы улетаем в Оренбург, а потом вновь прилетаем в Москву. Мы будем прикладывать все силы, чтобы обыграть вторую московскую команду, - передаёт слова правого защитника «Оренбурга» «Чемпионат».

«Оренбург» в первых двух турах набрал четыре балла и идёт на пятой позиции в таблице, в активе «армейцев» также четыре очка и третья строчка в РПЛ.