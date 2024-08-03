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Булыкин: «Рубин» обыграет «Химки» со счётом 2:0»

03 Августа 2024 • 10:42 Комментировать
Рубин
...
Химки
Через 8 ч. 35 мин.

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча третьего тура РПЛ между «Рубином» и «Химками».

По мнению эксперта, в предстоящей игре казанцы одержат уверенную победу над новичком РПЛ.

«2:0. «Рубин» неплохо себя показал, на хорошем настроении обыграет «Химки», которые не так ярко начали сезон», — приводит слова Булыкина «Спорт-Экспресс».

Матч «Рубин» — «Химки» состоится сегодня, 3 августа, в Казани. Начало — в 20:00 по московскому времени. 

Напомним, в двух стартовых турах «Рубин» обыграл «Пари НН» (4:2) и уступил «Зениту» (0:4). «Химки», в свою очередь, сыграли в ничью с махачкалинским «Динамо» (1:1) и проиграли «Спартаку» (1:3).

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