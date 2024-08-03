Боснийский вратарь «Ростова» заявил, что в России чувствует себя в безопасности больше, чем в Австрии

Хидайет Ханкич, защищающий цвета «Ростова», рассказал, что чувствует себя в городе в безопасности больше, чем в Австрии, где он провёл большую часть своей карьеры.

Ханкич пополнил ряды донской команды этим летом, 30-летний вратарь до «Ростова» выступал за «Ботев».

- В Ростове я чувствую себя в безопасности больше, чем в Австрии, даже когда тренируюсь допоздна. В России я чувствую себя хорошо, - передаёт слова голкипера «Ростова» «Матч ТВ»,

«Ростов» в третьем туре чемпионата России отправится в Санкт-Петербург, где встретится с «Зенитом», игра пройдёт 3 августа, старт запланирован на 17:30 по мск.

Ранее Ханкич также играл за «Ваккер», «Аустрию», «Блау-Вайс Линц» и «Ботошани». Рыночная стоимость голкипера оценивается в 750 тысяч евро.