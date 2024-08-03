Агкацев: «Главный конкурент «Краснодара»? В начале сезона все конкуренты»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев поделился мнением о том, какие команды являются конкурентами «быков» в нынешнем сезоне.

Футболист не стал выделять отдельные клубы, отметив, что сейчас любая команда может составить конкуренцию южанам.

«Главный конкурент «Краснодара» в чемпионате? В начале сезона все конкуренты», — цитирует Агкацева «РБ Спорт».

В двух стартовых турах РПЛ «Краснодар» дважды сыграл вничью с «Ахматом» и махачкалинским «Динамо». Сейчас «быки» занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ, отставая от первого «Зенита» на четыре очка.

Свой следующий матч «Краснодар» проведёт завтра, 4 августа, против «Факела». Начало — в 17:30 по московскому времени.