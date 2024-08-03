Черданцев: «Зенит» на голову сильнее всех по составу»

Футбольный комментатор Георгий Черданцев считает, что в нынешнем сезоне РПЛ у петербургского «Зенита» нет конкурентов.

«Зенит» на голову сильнее всех по составу. Видно, что команда в полном порядке. Интересно наблюдать за Глушенковым, как он будет взаимодействовать с партнерами. Не вижу смысла даже говорить про конкуренцию», - передает слова комментатора телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что в чемпионате России «Зенит» стартовал с двух разгромным побед над «Крыльями Советов» и «Рубином». Обе встречи завершились со счетом 4:0. В следующем матче Премьер-лиги «сине-бело-голубые» сыграют с «Ростовом».