Корнаухов похвалил игрока «Динамо», назвав его одним из лучших игроков РПЛ на старте сезона

Олег Корнаухов, в прошлом игрок сборной России, высказался о футболисте столичного «Динамо» Бителло.

Бразилец принадлежит «бело-голубым» с прошлого года, до «Динамо» Бителло выступал на родине за «Гремио». В двух первых матчах сезона футболист сделал четыре голевые передачи на партнёров.

- Парень с талантом, хорошим видением, обладает техникой. Это удачное приобретение «Динамо», и он доказывает, что является одним из топовых футболистов в нашем чемпионате. Начало сезона показало, что Бителло настроен серьезно, он делает всё, чтобы «Динамо» выигрывало, - передаёт слова Корнаухова «Матч ТВ».

Коллектив Марцела Лички в следующем туре РПЛ отправится в гости к «Акрону», игра пройдёт 3 августа, старт запланирован на 15:00 по московскому времени.