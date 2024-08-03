Белоус рассказал, когда Станкович вернёт «Спартак» в чемпионскую гонку

«Будем надеяться, что Станкович и его тренерский штаб создадут предпосылки, чтобы «Спартак» вернулся в золотую гонку с «Зенитом». Для этого Станковичу нужен год. Нельзя сразу чего-то ожидать», - передает слова Белоуса Legalbet.