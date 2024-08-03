Белоус рассказал, когда Станкович вернёт «Спартак» в чемпионскую гонку

Экс вице-президент московского «Локомотива» Юрий Белоус высказался о новом главном тренере «Спартака» Деяне Станковиче.
«Будем надеяться, что Станкович и его тренерский штаб создадут предпосылки, чтобы «Спартак» вернулся в золотую гонку с «Зенитом». Для этого Станковичу нужен год. Нельзя сразу чего-то ожидать», - передает слова Белоуса Legalbet.
Напомним, что сербский специалист занял пост главного тренера «красно-белых» этим летом. Под его руководством московская команда одержала две победы и потерпела одно поражение. В ближайшем матче «Спартак» на своем поле примет самарские «Крылья Советов».
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