Давыдов: «Такой «Спартак», как был с «Динамо» в Кубке, не оставит шансов «Крыльям»

Бывший игрок «Спартака» Денис Давыдов поделился ожиданиями от матча третьего тура РПЛ между «красно-белыми» и «Крыльями Советов».

По мнению Давыдова, в предстоящей игре «Спартак» должен одержать уверенную победу над соперником, потерпевшим два поражения в двух стартовых турах.

«Фаворит ли «Спартак» в матче с «Крыльями Советов»? 100 процентов. Такой «Спартак», как был с «Динамо» в Кубке, не оставит шансов «Крыльям», — цитирует Давыдова «РБ Спорт».

Матч между «Спартаком» и «Крыльями Советов» состоится 5 августа в Москве. Начало этой встречи запланировано на 20:00 по местному времени.