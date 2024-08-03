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Радченко: «Ростов» готовится во всеоружии к «Зениту»

03 Августа 2024 • 10:02 Комментировать

Экс-игрок петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мыслями относительно предстоящей встречи команды Сергея Семака против «Ростова» в рамках третьего тура чемпионата России.

«Ростов» готовится во всеоружии, а «Зениту» всегда непросто дома играть с командой Карпина. Глушенков также будет доказывать перед Карпиным, но больший раздражитель для «Ростова» - это весь «Зенит», - передает слова Радченко «Чемпионат».

Поединок «Зенита» против «Ростова» состоится в субботу, 3 августа, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. Перед этой игрой хозяева занимают первое место в таблице РПЛ, а гости – четвертое.

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