Радченко: «Ростов» готовится во всеоружии к «Зениту»

«Ростов» готовится во всеоружии, а «Зениту» всегда непросто дома играть с командой Карпина. Глушенков также будет доказывать перед Карпиным, но больший раздражитель для «Ростова» - это весь «Зенит», - передает слова Радченко «Чемпионат».