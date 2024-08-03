Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой: «У Окишора хорошие перспективы в хорошей команде»

03 Августа 2024 • 09:50 Комментировать
Акрон
...
Динамо Москва
Через 4 ч. 38 мин.

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался об игре 17-летнего футболиста «Динамо» Виктора Окишора.

Напомним, в кубковом матче против «Спартака» (0:3), который состоялся 31 июля, Окишор вышел на поле в стартовом составе своей команды и был заменён в начале второго тайма.

«У него шикарный момент был, но потом он был незаметен. Всё равно молодец. У него хорошие перспективы в хорошей команде. Но вряд ли сейчас он будет постоянно играть», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Свой следующий матч «бело-голубые» проведут сегодня, 3 августа, против «Акрона». Начало этой встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Александр Мостовой Виктор Окишор ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 03 Августа
09:50
Мостовой: «У Окишора хорошие перспективы в хорошей команде»
02:02
Акрон - Динамо Москва: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02 Августа
21:05
«Динамо» объявило о продлении контракта с Нгамалё
20:11
Вратарь «Динамо» получил травму
18:50
Каряка: «Динамо» с «Акроном» просто не будет»
17:49
В «Акроне» высказались о бюджете клуба
17:47
В «Акроне» рассказали, могут ли Дзюба и Джикия пополнить клуб
14:42
Нгамалё продлил контракт с «Динамо» — источник
12:50
Назначены судьи на матчи «Зенита» и «Спартака»
01:24
Ставка и прогноз на матч Акрон — Динамо чемпионата России — 3 августа 2024
01 Августа
19:37
«Акрон» – «Динамо» Москва: прогноз и ставки БК Pinnacle
16:29
Ставка и прогноз на точный счёт матча Акрон — Динамо РПЛ — 3 августа 2024
14:56
Лепский высказался о выбитом зубе во время матча
31 Июля
22:28
Луценко: «Пока «Динамо» показывает хорошие результаты»
18:29
Агент — о голевой засухе Тюкавина: «Ничего страшного нет»
11:59
Актуальная ставка и прогноз на матч Акрон – Динамо Москва чемпионата России – 3 августа 2024
30 Июля
20:12
Терёхин: «Ощущение, что прошлый сезон продолжается, и «Динамо» не утратило победный настрой»
19:45
Экс-вратарь ЦСКА рассказал, в каком случае у «Динамо» будут шансы на чемпионство
29 Июля
20:09
Габулов: Лунёв — номер один в «Динамо»
18:19
В «Акроне» назвали главную задачу на сезон
18:11
В «Акроне» высказались о возможном подписании Дзюбы и Джикии
16:28
Гафин: «Зачем смотреть на «Зенит»? У «Динамо» свои ресурсы»
15:47
Вера: Написал Личке, что он станет чемпионом с «Динамо»
28 Июля
23:24
Колосков рассказал, какие позиции нужно усилить «Динамо» для борьбы за чемпионство
27 Июля
20:48
Стало известно, когда Карраскаль вернётся в расположение «Динамо»
20:25
«Динамо» ждёт новичков
19:41
Раскрыты сроки возвращения Лаксальта
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
АКРОН ДИНАМО МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Гвардиола сообщил плохую новость о Холанне Анчелотти назвал игрока, которого не хватает «Реалу» «Барселона» согласовала контракт с Нико Уильямсом Станкович стал решающим фактором в саге «Спартака» с Маркиньосом Хамес Родригес близок к возвращению в Мадрид Джикия высказался о ситуации с Соболевым Тюкавин высказался после разгрома от «Спартака» Анчелотти прокомментировал поражение «Реала» Альварес: «Я видел, что сказал Гвардиола» Станкович объяснил, почему Барко получил мало игрового времени в дерби с «Динамо»
«Барселона» бросит все силы на подписание одного игрока Последний танец: исторический дуэт Месси и Неймара может вернуться в «Барселону» бесплатно в 2025 году Ольмо готов перейти только в один клуб Из-за кого «Локомотив» проиграл дерби: четыре худших игрока матча против «Динамо» «Две жертвы Месси»: Фото Холанна и Левандовски стало обсуждаемым Сделка согласована: Чалов покидает ЦСКА и уезжает в Европу Анчелотти назвал игрока, который выиграет «Золотой мяч» Нападающий «Спартака» Соболев решил, где хочет продолжить карьеру Назван лучший опорный полузащитник в истории: Бускетс – третий, Рой Кин – пятый В УЕФА сообщили решение по России
Спортивные новости
Кто лидирует на Олимпиаде после первой недели Глава ФТР Селиваненко высказался о выходе россиянок Андреевой и Шнайдер в финал Олимпиады Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал Олимпийских игр, разгромив испанскую пару США сделали рывок, но только на второе место: кто лидер Олимпиады по медалям Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал Олимпийских игр Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
03.08.24 в 15:00
Акрон Акрон
Динамо Москва Динамо Москва
5.20 4.30 1.55
Видео
03.08.24 в 17:30
Зенит Зенит
Ростов Ростов
1.31 5.20 8.60
Видео
03.08.24 в 20:00
Рубин Рубин
Химки Химки
1.86 3.40 4.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 03 Августа
10:19 · Россия. Премьер-лига
Черданцев: «Зенит» на голову сильнее всех по составу»
10:15 · Россия. Премьер-лига
Корнаухов похвалил игрока «Динамо», назвав его одним из лучших игроков РПЛ на старте сезона
10:10 · Россия. Премьер-лига
Белоус рассказал, когда Станкович вернёт «Спартак» в чемпионскую гонку
10:05 · Россия. Премьер-лига
Давыдов: «Такой «Спартак», как был с «Динамо» в Кубке, не оставит шансов «Крыльям»
10:02 · Россия. Премьер-лига
Радченко: «Ростов» готовится во всеоружии к «Зениту»
09:50 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «У Окишора хорошие перспективы в хорошей команде»
09:33 · Россия. Премьер-лига
Деограсия: «Хотел бы увидеть Давида Сильву в «Оренбурге»
09:32 · Россия. Премьер-лига
Дьяков: «Ростов» может зацепиться за очки в матче против «Зенита»
09:28 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, почему Маркиньос переходит в «Спартак»
09:19 · Россия. Премьер-лига
Циклаури — о «Крыльях Советов»: «Пока рано бить тревогу»
08:23 · Россия. Премьер-лига
Хомуха: «Ростов» может победить «Зенит», если судьи не вмешаются» 1
07:59 · Россия. Премьер-лига
Ещенко: «Бакаев может заиграть за «Химки», как в «Спартаке»
07:48 · Россия. Премьер-лига
Салихова отреагировала на переход Бакаева в «Химки»
07:35 · Россия. Премьер-лига
Бакаев: «Джикия был первоклассным лидером в «Спартаке»
07:29 · Россия. Премьер-лига
Гонсалес ответил на вопрос о переходе в «Краснодар»
07:17 · Россия. Премьер-лига
Мозес оценил шансы «Краснодара» в новом сезоне РПЛ
02 Августа
23:16 · Россия. Премьер-лига
Шелию признали игроком июля в «Ахмате» официально
23:12 · Россия. Премьер-лига
Дзюбу хотят видеть в пляжном футбольном клубе 1
22:52 · Россия. Премьер-лига
Прудников – об аренде Бакаева в «Химки»: «По-спортивному это хорошо» 1
22:39 · Россия. Премьер-лига
Шалимов: «Осинькин разберётся, как исправить ситуацию»
22:29 · Россия. Премьер-лига
Деменко назвал два клуба РПЛ, которые будут бороться за чемпионство
22:15 · Россия. Премьер-лига
ПАОК не рассматривает подписание Джикии слухи
21:59 · Россия. Мелбет-Первая лига
Дубль Фернандеса позволил «Балтике» добыть первую победу в сезоне
21:56 · Россия. Премьер-лига
«Соболев недотягивает до уровня Дзюбы» — Канчельскис 3
21:55 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Ростова» Вахания рассказал о своей мечте
Все новости
Рекомендуем