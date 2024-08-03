Мостовой: «У Окишора хорошие перспективы в хорошей команде»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался об игре 17-летнего футболиста «Динамо» Виктора Окишора.

Напомним, в кубковом матче против «Спартака» (0:3), который состоялся 31 июля, Окишор вышел на поле в стартовом составе своей команды и был заменён в начале второго тайма.

«У него шикарный момент был, но потом он был незаметен. Всё равно молодец. У него хорошие перспективы в хорошей команде. Но вряд ли сейчас он будет постоянно играть», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Свой следующий матч «бело-голубые» проведут сегодня, 3 августа, против «Акрона». Начало этой встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.