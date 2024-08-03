Деограсия: «Хотел бы увидеть Давида Сильву в «Оренбурге»

Наставник «Оренбурга» Давид Деограсия в разговоре с журналистами поведал о том, кого из известных игроков хотел бы увидеть в своей команде.

«Я бы хотел увидеть в своей команде Давида Сильву. Но, к сожалению, он завершил карьеру. Пригласить его в тренерский штаб? Нет, он у меня сформирован», - передает слова испанского специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Сильва объявил о завершении игровой карьеры в прошлом году. Давид выступал за «Реал Сосьедад», «Валенсию», «Сельту», «Манчестер Сити» и сборную Испании.

В ближайшем матче чемпионата России «Оренбург» на выезде встретится с московским ЦСКА.