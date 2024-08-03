Дьяков: «Ростов» может зацепиться за очки в матче против «Зенита»

Бывший игрок «Ростова» Виталий Дьяков поделился ожиданиями от матча третьего тура РПЛ, в котором его бывшая команда встретится с действующим чемпионом страны «Зенитом».

По мнению эксперта, в отдельно взятой игре южане способны отобрать очки у фаворита.

«Сможет ли Карпин выстоять против «Зенита»? Все вполне возможно, зависит от игроков «Ростова», как бы банально это ни звучало. Пока «Зенит» очень прилично выглядит, но всё возможно», — цитирует Дьякова «РБ Спорт».

Матч «Зенит» — «Ростов» состоится сегодня, 3 августа, в Санкт-Петербурге. Начало этой игры запланировано на 17:30 по московскому времени.