Стало известно, почему Маркиньос переходит в «Спартак»

Футбольный агент Стефано Кастанья, представляющий интересы атакующего полузащитника «Ференцвароша» Маркиньоса, высказался насчет потенциального трансфера игрока в московский «Спартак».
«Маркиньос - большая звезда для российского чемпионата. Почему футболист перейдет в «Спартак», а не «Локомотив»? «Красно-белые» сделали более выгодное предложение для «Ференцвароша», - передает слова агента «Спорт-Экспресс».
Сумма трансфера Маркиньоса в «Спартак» составит пять миллионов евро. В московском клубе 24-летний бразильский футболист будет зарабатывать 1,2 миллиона в год.
Бан пользователя