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Циклаури — о «Крыльях Советов»: «Пока рано бить тревогу»

03 Августа 2024 • 09:19 Комментировать
Спартак Москва
...
Крылья Советов
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05.08 20:00

Бывший игрок «Крыльев Советов» Зураб Циклаури оценил перспективы самарской команды в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

Напомним, в первых двух турах «Крылья Советов» потерпели два поражения от «Зенита» и «Ростова» с общим счётом 1:7.

По мнению Циклаури, самарцы ещё смогут исправить своё турнирное положение.

«Думаю, Осинькин не изжил себя в «Крыльях». Сейчас пока рано бить тревогу, не надо делать из этого трагедию. На данный момент в клубе много травмированных. Ситуация и положение изменятся, мне кажется», — цитирует Циклаури Legalbet.

Свой следующий матч «Крылья Советов» проведут 5 августа против «Спартака». Начало этой игры запланировано на 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Зураб Циклаури

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