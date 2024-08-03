Циклаури — о «Крыльях Советов»: «Пока рано бить тревогу»

Бывший игрок «Крыльев Советов» Зураб Циклаури оценил перспективы самарской команды в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

Напомним, в первых двух турах «Крылья Советов» потерпели два поражения от «Зенита» и «Ростова» с общим счётом 1:7.

По мнению Циклаури, самарцы ещё смогут исправить своё турнирное положение.

«Думаю, Осинькин не изжил себя в «Крыльях». Сейчас пока рано бить тревогу, не надо делать из этого трагедию. На данный момент в клубе много травмированных. Ситуация и положение изменятся, мне кажется», — цитирует Циклаури Legalbet.

Свой следующий матч «Крылья Советов» проведут 5 августа против «Спартака». Начало этой игры запланировано на 20:00 по московскому времени.