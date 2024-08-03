Хомуха: «Ростов» может победить «Зенит», если судьи не вмешаются»

Бывший футболист Дмитрий Хомуха поделился мнением о предстоящем поединке между петербургским «Зенитом» и «Ростовом» в рамках третьего тура Российской премьер-лиги.

«Ростов» может и победить «Зенит», если судьи не вмешаются. Я не удивлюсь, если ростовчане обыграют питерцев или сыграют вничью. Потому что у них очень организованная команда», - передает слова эксперта Vprognoze.

Поединок между «Зенитом» и «Ростовом» состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 3 августа. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. Перед этой встречей хозяева лидируют в турнирной таблице, а гости занимают четвертое место.