Ещенко: «Бакаев может заиграть за «Химки», как в «Спартаке»

Экс-защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко высказался о трансфере полузащитника петербургского «Зенита» Зелимхана Бакаева в подмосковные «Химки» на правах аренды.
«Бакаев может заиграть за «Химки», как в «Спартаке». Но пройдёт полгода-год, и ему уже 29 лет. А сейчас возрастных футболистов в хорошие клубы и на большую зарплату особо не берут», - передает слова Ещенко Metaratings.ru.
Ранее петербургский клуб сообщил о трансфере 28-летнего полузащитника в «Химки». Бакаев заключил арендное соглашение с подмосковным коллективом до завершения нынешнего сезона.
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