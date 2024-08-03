Ещенко: «Бакаев может заиграть за «Химки», как в «Спартаке»

«Бакаев может заиграть за «Химки», как в «Спартаке». Но пройдёт полгода-год, и ему уже 29 лет. А сейчас возрастных футболистов в хорошие клубы и на большую зарплату особо не берут», - передает слова Ещенко Metaratings.ru.