Салихова отреагировала на переход Бакаева в «Химки»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала трансфер полузащитника петербургского «Зенита» Зелимхана Бакаева в подмосковные «Химки» на правах аренды.
«Получается, что тренеры «Спартака» не развили дарование. И Семак, и тренер в Эмиратах. Может быть, у тренера «Химок» получится. Зелимхану желаю обрести место на поле и без травм провести сезон», - передает слова Салиховой «Чемпионат».
Накануне было объявлено о переходе Бакаева в «Химки». Арендное соглашение между сторонами рассчитано до завершения нынешнего сезона.
Бан пользователя