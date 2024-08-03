Салихова отреагировала на переход Бакаева в «Химки»

«Получается, что тренеры «Спартака» не развили дарование. И Семак, и тренер в Эмиратах. Может быть, у тренера «Химок» получится. Зелимхану желаю обрести место на поле и без травм провести сезон», - передает слова Салиховой «Чемпионат».