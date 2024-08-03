Бакаев: «Джикия был первоклассным лидером в «Спартаке»

Полузащитник тольяттинского «Акрона» Солтмурад Бакаев поделился мнением о бывшем защитнике и капитане московского «Спартака» Георгии Джикии.

«Он был первоклассным лидером, с которым было приятно выходить на поле, осознавать, что такой игрок выводит команду на поле. Джикия - потрясающий футболист. Желаю ему только успехов», - передает слова Солтмурада телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что по завершении прошлого сезона Джикия покинул «Спартак» на правах свободного агента. В общей сложности защитник провел за «красно-белых» 215 поединков. Вместе с «народной командой» Георгий стал чемпионом РПЛ, а также обладателем кубка и суперкубка России.