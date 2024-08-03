Гонсалес ответил на вопрос о переходе в «Краснодар»

Защитник испанской «Мальорки» Джованни Гонсалес прокомментировал потенциальный переход в «Краснодар».
«Мои родные и клуб не ожидали этого. Но в футболе все непредсказуемо, мы никогда не знаем, что произойдет завтра. Иногда приходится покидать зону комфорта и идти на жертвы ради своей семьи», - передает слова футболиста AS.
Напомним, что в составе «Мальорки» Гонсалес выступает с 2022 года. Уругвайский защитник провел в составе испанской команды 71 встречу, записав на свой счет четыре забитых мяча и четыре голевые передачи. Его рыночная стоимость оценивается в три миллиона евро.
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