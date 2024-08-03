Мозес оценил шансы «Краснодара» в новом сезоне РПЛ

Форвард «Краснодара» Мозес Кобнан высказался касательно перспектив своей команды в новом розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Это только начало сезона, идем шаг за шагом. Не нужно волноваться, мы в самом начале пути. Уверен, по итогам сезона мы займем хорошее место. Мы получим хороший результат», - передает слова футболиста «РБ Спорт».

Напомним, что краснодарский коллектив стартовал в Премьер-лиге с двух ничьих. «Быки» поделили очки с грозненским «Ахматом» (1:1) и махачкалинским «Динамо» (0:0).

В рамках третьего тура чемпионата России подопечные Мурада Мусаева на выезде сыграют против воронежского «Факела».