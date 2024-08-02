В грозненском «Ахмате» болельщики назвали лучшего игрока прошедшего июля. Им стал голкипер Гиорги Шелия, сообщает клубная пресс-служба.

На втором месте разместился лидер команды Бернард Бериша, третье место по результатам голосования – у полузащитника Лечи Садулаева.

Напомним, что «Ахмат» не проиграл ни в одном матче на старте нового футбольного сезона. В РПЛ у клуба два ничейных результата – с «Краснодаром» (1:1) и «Оренбургом» (0:0). В первом туре группового этапа Кубка России грозненцы разгромили гостей из «Пари НН» (4:1).

Возглавляет грозненский клуб с концовки прошлого сезона Магомед Адиев.