Дзюбу хотят видеть в пляжном футбольном клубе

Бывшему нападающему московского «Локомотива» Артёму Дзюбе предложили потренироваться с пляжным футбольным «Локомотивом».

«Варианты с полноценным переходом «классических» футболистов в «пляжку» не рассматриваем. Но мы готовы пригласить на тренировку‑две, чтобы ребята попробовали свои силы, в том числе Дзюбу, не для полноценных игр», - говорит тренер «Локо» Илья Леонов. Как добавил специалист, с Артёмом они ещё не связывались.

Напомним, что с окончания прошлого сезона у Дзюбы нет клубной прописки. Новый клуб форвард найти до сих пор не может. В июле Артём отметит своё 36-летие.

Ранее Дзюбу на уровне слухов связывали с середняком итальянской Серии А - «Монцей».