Прудников – об аренде Бакаева в «Химки»: «По-спортивному это хорошо»

Подмосковные «Химки» в пятницу официально арендовали Зелимхана Бакаева у питерского «Зенита». Бывший бомбардир московского «Спартака» и «Амкара» Александр Прудников высказался об этой аренде и назвал её цели.

«Толком в «Зените» не играет, уходит ради игровой практики дабы на лавке не сидеть. По‑спортивному это хорошо. Что будет дальше – посмотрим, но я полагаю, он всё ещё хочет играть в «Зените». Может, станет сильнее и вернётся», - говорит Прудников с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что Бакаев прошлый сезон провёл в аренде в одном из клубов ОАЭ. Летом Зелимхан вернулся в «Зенит». Контракт игрока с чемпионом России рассчитан до 30 июня следующего календарного года.